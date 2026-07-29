Zwischen Feuer und Eleganz

Das Duo Fritzsch – die Geschwister Alexandra und Julian Fritzsch – verbindet seit frühester Kindheit die gemeinsame Sprache der Musik.

An Violine und Gitarre erschaffen sie Klangwelten von leuchtender Wärme und stiller Intensität, in denen Melancholie und feurige Energie ein fein austariertes Gleichgewicht finden.

Ihr Repertoire spannt einen weiten Bogen, der alle Epochen bis hin zu zeitgenössischen Werken umfasst und somit einen hohen Grad an Abwechslung und Originalität bietet.

Beide noch Studenten, beginnen sie nun, sich als Künstler zu etablieren und präsentieren sich neben den Konzerten auch bei internationalen Wettbewerben. Zu ihren jüngsten Erfolgen zählt ein erster Preis bei der Charleston Music Competition und ein Sonderpreis beim Gerhardt-Vogt Kammermusikwettbewerb.

Dem Duo Fritzsch liegt es am Herzen, Musik an die Seele der Menschen zu bringen - tauchen Sie ein!