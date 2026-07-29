MontagsMixx im Keller

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr möchte der Kulturkeller auch künftig mit diesem Format den Start in die neue Woche kabarettistisch versüßen.

Jeweils 3 Künstler*innen treten mit einem Kurzprogramm auf, moderiert vom langährigen Kulturkeller-Stammgast und großartigen Klavierkabarettisten Daniel Helfrich.

Auch diesmal haben wir wieder ganz besondere Highlights. Wir freuen uns auf:

Die Nowak

Gleich einer Diva der Goldenen Zwanziger schmettert sie in die Tasten. Ihre Stimme klingt nach heißem Glühwein auf Seidenpyjama. Mit einem schmerzhaften Biss in den Verstand schneidet ihre Musik wie eine klingende Kettensäge durch den Dschungel der Konsumgesellschaft und deckt die Wahrheit über den Zustand unserer Welt auf.

Ihre Melodien zwischen Chanson, Pop und Indie schleudern Blitze in Eure Herzen und lassen Euch mit zitternden Knien zurück, bereit für mehr. Die Nowak ist anders, eigenwillig und ein bisschen verschroben, aber das ist es, was ihre Musik so faszinierend macht. Wenn sie auf der Bühne steht, kann man nicht anders, als sich von ihrer Energie und ihrem Charisma mitreißen zu lassen.

Maladée

Die glamouröse Chaos-Chantöse ist eine brisante Mischung aus Mata Hari, Mireille Mathieu und Louis de Funès.

Mit ihrer eindrucksvollen Stimme und ihrer bezaubernden Strahlkraft ist sie nicht nur eine akustische und visuelle Sensation, sondern ein Ganzkörper-Feuerwerk an Emotionen, das mitten ins Herz trifft.

Hinreißende Comedy, absurder Schabernack, schelmischer Humor und schillernder Glanz wechseln sich ab mit Momenten der puren Melancholie - magnifique dramatique!

Roberto Capitoni

Roberto Capitoni, wurde 1962 in Isny im Allgäu geboren und lebte dort, bis er 1980 nach Stuttgart zog. Nach einigen Jahren in der Schwäbischen Metropole, zog er über Köln nach Koblenz und lebt heute in Lahnstein. Seit 1981 auf deutschen Bühnen unterwegs. In den Urzeiten der deutschen Comedy tourte Roberto bereits mit der legendären Comedy Gruppe "Die Niegelungen" mit Knacki Deuser und Ralf Günther.

Daniel Helfrich (Moderation)

Seit über 30 Jahren ist Daniel Helfrich nun als Musiker und Entertainer auf Bühnen zuhause. Seine Kunst der Unterhaltung als Kabarettist bezeichnet er als gesellschafts-, medien- und konsumkritisch, in skurriler Weise dargeboten.

Helfrichs Performance ist eine Mischung aus mitreißender Klaviermusik zu inbrünstig vorgetragenen, herrlich schrägen und etwas morbiden, mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten.… Skurriles geistreiches Klavierkabarett.

*Warum da die beiden 'xx' stehen? Weil es cool aussieht. Nur deshalb. :-)