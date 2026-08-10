Die Forschners "LiterArien"

Kulturkeller Heilbronn Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn

Unverwechselbar, kreativ und geistreich: "*Die Forschners*" und ihre "*LiterArien zum Hingucken*"!

Ihr neues Programm entführt in einen vergnüglichen Abend zum Nachdenken: *"Worst of!"* Was immer die beiden aufs Korn nehmen, es geht um den Menschen – ein seltsamer Seitenast des tierischen Stammbaumes.

Ist der Mensch schlecht oder das was man über ihn sagt? Was man sich nicht öffentlich zu sagen traut: In Reim und Versmaß ver-dichtet und als witziger Song aufbereitet geht ́s. Cartoons illustrieren den prickelnden Cocktail.

Eine Portion Selbstironie gehört auch dazu. Denn wer über sich selbst lacht, lacht am besten.

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KulturKeller Heilbronn
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Theater & Bühne

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