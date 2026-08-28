Philipp Scharrenberg 'Wahr, aber falsch'

Das Jubiläumsprogramm

Sprache ist toll! Man kann Missverständnisse erzeugen, Unfrieden stiften, Leute manipulieren und Gegenwelten schaffen. Oder: das Beste aus ihr herausholen. Sie rhythmisch gebrauchen als verbalen Ausdruckstanz, Reime aufeinander türmen wie Legosteine und mit Worten spielen, um verborgene Ebenen sichtbar zu machen.

Wie Philipp Scharrenberg – und das seit 20 Jahren.

Selbstironisch und mit feinsinnigem Humor sorgt er in seinem Jubiläumsprogramm für ein kleines bisschen Aufklärung in einer Welt, die nicht mal mehr so tut, als würde sie Sinn ergeben. Ist so eine Welt noch zu retten? Will man das überhaupt? Wenn Realsatire das Kabarett überholt, während das Niveau zum Lachen in den Keller geht, braucht es helle Köpfe, die wissen, was wahr, aber falsch ist.

Deutscher Kabarettpreisträger 2023.