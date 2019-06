Jazzopen 2019: Christian Sands Trio

Mit noch nicht einmal 30 Jahren zählt Christian Sands schon jetzt zur Riege der derzeit gefragtesten Jazzpianisten weltweit. Egal ob Swing, Bebop, Progressive, Fusion, Brazilian oder Afro-Cuban –Christian Sands gelingt es immer wieder, völlig neue Ansätze des Jazz' zu erschaffen. „Es sind neue Melodien, es sind neue Geschichten oder dieselben Geschichten, die auf unterschiedliche Weise erzählt werden.“

Der fünffach Grammy-nominierte Künstler ist eine außergewöhnlich kreative Jazz-Persönlichkeit. Schon als Kind besaß Sands ein unvergleichlich musikalisches Talent. Mit nur vier Jahren nahm er das erste Mal Klavierunterricht und schrieb ein Jahr später seine erste Komposition. Im stolzen Alter von zehn Jahren trat er als professioneller Pianist auf und vertiefte sein Können an der Neighborhood Music School und am Educational Center for the Arts in New Haven, Connecticut.

Nach seinem bahnbrechenden Album Reach und der Reach Further-EP eroberte Christian Sands die internationale Jazzszene als Pianist im Christian McBride Trio. Seitdem teilt er sich die Bühne mit Jazz-Ikonen wie Jason Moran, Gary Burton, Diane Reeves, Steve Johns, Wycliffe Gordon, Wynton Marsalis und vielen mehr.

Nicht nur klanglich definiert er jeden Moment, jeden Rhythmus, jede Struktur. Er verkörpert in seiner Person eine unglaubliche, musikalische und spirituelle Seele, die seinesgleichen sucht. Am 8.Juli spielt Christian Sands mit seinem Trio sowohl seine Best-Of Hits als auch Songs aus seinem neuen Album „Facing Dragons“. „Es gibt so viele verschiedene Arten von Melodien, so viele Änderungen. Und genau das habe ich mir vorgenommen."