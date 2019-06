Jazzopen 2019: Jazzmeia Horn

"Jazzmeia hat eine der besten Stimmen, die ich seit über 40 Jahren gehört habe"

…wird sie von dem legendären Jazzsänger John Hendricks gelobt. Ihr Name könnte nicht passender sein: Jazzmeia Horn ist ein wahres Jazztalent. Obwohl es naheliegt, dass Jazzmeia ein erfundener Künstlername sei, wurde er ihr tatsächlich schon von Geburt an verliehen – und hat sie wohl dazu bestimmt, Jazzkünstlerin zu werden. Wenn es ganz nach ihrer Mutter ginge, würde sie heute sogar schlicht Jazz heißen.

Schon in den frühen Jahren ihrer Karriere setzte sich die Sängerin innerhalb kurzer Zeit im US-amerikanischen Jazzbusiness durch und hatte die Ehre mit namhaften Künstlern zusammenzuarbeiten. So trat sie bereits neben Größen wie Billy Harper, Delfeayo Marsalis, Mike LeDonne, Peter Bernstein und vielen anderen auf. Für ihre energiegeladenen Songs gewann sie unter anderem den Thelonious Monk International Jazz Vocal Competition und den Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition und wurde 3 Jahre in Folge im Down Beat Magazine als beste Sängerin (Studentin) vorgestellt. 2017 erschien ihr Debütalbum „Social Call“, auf dem sie mit einer großen Reife, einer verblüffenden Souveränität und einem geschmackvoll ausgewählten Repertoire die Jazzwelt beeindrucken konnte.

Nicht umsonst wird sie von Musikproduzenten Larry Rosen als „Zukunft des Jazz“ betitelt: Mit ihren 28 Jahren kommt die Sängerin mit einer gesicherten Reife und gesanglichem Selbstbewusstsein weit über ihre Jahre hinaus. Das bewundern auch diverse Kritiker und vergleichen Jazzmeia mit Legenden wie Betty Carter, Sarah Vaughan oder Nancy Wilson. Wann immer man sich auf Festivals umhört, herrscht einhellige Meinung: der Auftritt Jazzmeia Horns zählt ganz klar zu den Highlights – so auch bei den diesjährigen jazzopen.