jazzopen 2022: GRETCHEN PARLATO

GRETCHEN PARLATO

In den zehn Jahren seit ihrer Ankunft in New York etabliert sich Gretchen Parlato als eine der erfinderischsten und faszinierendsten Sängerinnen der heutigen Zeit. In Form einer kunstvollen Zusammenführung von musikalischer Textur und einem genreübergreifendem Gesangsrepertoire nutzt sie die Macht des subtilen Klangs und rückt diesen in das Zentrum des Jazz.

Obwohl Parlato quasi auf den großen Bühnen wie der Carnegie Hall, der Hollywood Bowl, dem London Jazz Festival oder dem North Sea und dem Montreal Jazz Fesitval zuhause ist, hat sie sich für die Aufnahme ihres Albums auf die Intimität der Rockwood Music Hall eingelassen. Gemeinsam mit den zwei Tour-Bands, mit denen sie über all die Jahre zusammenarbeitet, ist es ihr möglich im Dezember 2012 Live in NYC aufzunehmen. Die Wiederaufnahme von einigen Songs ihrer vergangenen Alben zeigt auch die künstlerische Reise Parlatos über die gesamte Zeit als Musikerin.