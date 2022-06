jazzopen 2022: SPYRO GYRA

SPYRO GYRA

Auf die Idee, seine Band nach einer Gattung der Grünalgen zu nennen, muss man erst mal kommen. Oder man hat einfach im Biologieunterricht auf dem College gut aufgepasst, so wie der New Yorker Jay Beckenstein, der 1974 seine Band nach der Artenbezeichnung genannt und im Namen einen Zwischenraum eingebaut hat. Über 30 Alben hat die Jazz Fusion Band herausgebracht, die über zehn Millionen Mal verkauft wurden, zuletzt Vinyl Tap. Spyro Gyra zeichnet die Kombination von Jazz, Smooth Jazz, Rhythm and Blues, Funk und Pop aus, ein Thema mit unendlichen Variationen, das dem Quintett schon mehrfach Grammy-Nominierungen eingebracht hat. Die Philosophie von Spyro Gyra: „Kunst manifestiert sich in einer Vielzahl von Stilrichtungen und Kontexten. Deshalb haben wir überhaupt erst begonnen, Musik zu machen." Artenvielfalt eben.