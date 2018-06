Rpck & Pipe Project mit Conny

× Erweitern Gleis 1 Rock & Pipe Project

Die fünf Musiker vom Pipe Rock Project und ihre Sängerin Connie Schuller interpretieren die Rockmusik neu und definieren mit ihren Arrangements ein eigenes Feeling, das mit dem Sound der Scottish Highland Bagpipe ein Highlight bei jedem Konzert ist.

Die Musiker, welche aus verschiedenen Genres kommen, schaffen es bei jedem Konzert aufs Neue ihr Publikum in den Bann zu ziehen und ein breites Spektrum an Musikalität zu bieten.Die Intensität der Songs und die Umsetzung der Stücke sind vor allem live ein Ohren-und Augenschmaus.Ob in kleinen Clubs oder auf großen Festivals, die Band bietet eine breite Palette an Ideen und setzt diese gekonnt um.