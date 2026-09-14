"Die Jazzrausch Bigband ist ein Phänomen. Eine Kernschmelze von Bigband-Sound mit House und Techno-Musik", fasst es die SZ zusammen.

Das Ensemble aus München verbindet Klassik, Jazz, Vocals und elektronische Musik zu einer der spannendsten musikalischen Synthesen der Gegenwart.

Tanzbare, elektrisierende und mitreißende Rhythmen, komplexe Kompositionen und gute Unterhaltung verbinden sich auf den energetischen Live-Shows der Jazzrausch Bigband zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis, das musikalische Grenzen pulverisiert. Eine Band, die es versteht, zu überraschen.

Mit im Schnitt 80 Konzerten im Jahr ist die Jazzrausch Bigband eine der erfolgreichsten Big Bands der Welt. Auf ihren Konzerten in Europa, Amerika, Asien und Afrika bringt sie mit Klanggewalt, Groove und enormer Bühnenpräsenz, so die FAZ, Jazzfans und Tanzwütige zusammen.

Keimzelle und Ausgangspunkt der musikalischen Reise war die Münchner Institution Harry Klein, einer der renommiertesten Elektro Clubs Europas. Nur ein Jahr nach ihrer Gründung wurde das Ensemble 2015 dort Artist in Residence.

Eine Big Band im Techno Club – das ist noch heute einmalig. Schnell wurden die Bühnen größer und die Band gastierte auf namhaften Festivals weltweit.

Die Musik der Jazzrausch Bigband erfüllt Sehnsüchte: Die der Clubgänger nach mehr Echtem, Handgemachtem und Originellem. Und die der Jazz- und Klassik- Hörer nach mehr Entertainment und nach großem Sound.

Dabei begleitet eine Emotion die charmant moderierten (Club-)Konzerte mit elektrisierender Intensität: Euphorie. Diese findet im neuen Album Euphoria seinen musikalischen Ausdruck.