Best of – Bangers Only!

Jazzrausch Bigband

Roman Sladek Posaune & Leitung

Die Jazzrausch Bigband ist ein Phänomen und zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Bigbands der Welt. 2014 von Roman Sladek und weiteren Studierenden der Münchner Musikhochschule gegründet, wurde sie bereits ein Jahr später »Artist in Residence« im Münchner »Harry Klein«, einem der renommiertesten Elektro-Clubs Europas. Mittlerweile gastiert die Jazzrausch Bigband auf namhaften internationalen Festivals und zieht wie kein vergleichbares Ensemble sowohl Jazzfans als auch Tanzbegeisterte an. In rund 120 Konzerten pro Jahr in Europa, Amerika, Asien und Afrika vereint sie die besonderen Ansprüche des urbanen Nachtlebens mit grenzenloser Kreativität.

Zum ihrem zehnjährigen Jubiläum kommt die Jazzrausch Bigband zurück ins Forum am Schlosspark, wo sie schon mehrfach mit unvergleichlichen Konzerten das Publikum begeisterte. Das Programm »Best of – Bangers Only!« spannt einen Bogen über zehn Jahre erfolgreicher Bandgeschichte: Goethe und Beethoven, KI-Themen und französischphilosophische Texte, das alles zu großartigen Jazz-Soli und Bläsersätzen, äußerst raffinierten Arrangements des Jazzrausch-Komponisten Leonhard Kuhn, exzellente Musiker an allen Pulten, eingebettet in durchdringende Elektro-Sounds und unentrinnbare Hochgeschwindigkeits-Beats, garniert mit einem feinen Light-Design – fertig ist die atemberaubende Show!