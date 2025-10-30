Die Jazzrausch Bigband begeistert ihr Publikum seit zehn Jahren mit einer besonderen Fusion aus Jazz, elektronischer Musik und orchestralen Klängen.

Musiker wie Publikum haben Spaß an genau diesem lustvollen Einreißen von Grenzen. Die Musik erfüllt dabei mehrerlei Sehnsüchte: die der Clubgänger nach mehr Echtem, Handgemachtem, Frischem und Originellem. Und die der Jazz- und Klassik-Hörer nach mehr Wumms, Entertainment, nach großem Sound und fettem Groove. »Eine Kernschmelze von Bigband-Sound mit House und Techno-Musik«, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Richard Ruzickas neu komponierte »Techno-Sinfonie« bläst das Publikum aus der Realität in den einzigartigen Raumklang des Elektra-Tonquartier: pulsierende Beats, filmische Weiten, ein Sound, der flackert, flimmert und fliegt. Das Konzert wird zum Kinofilm, ohne Pause oder Zurückspulen. Der Saal wird zur Leinwand. Die Musik zu einem Universum, das sich ständig ausdehnt. Ein Abend, der alles in Bewegung bringt – Gedanken, Herz und Füße. Außerirdisch, technoid, cineastisch!