JazzSession im KUBAA

Was für eine Bäääääääänd! Aus fast 50 jungen, musikbegeisterten Menschen besteht die SALSA-Big Band.

Den südamerikanischen Tanz gibts während des Openers zur Jazzsession jedoch nur bedingt auf die Ohren, denn die vereinigten Musikerinnen und Musiker aus Saarlouis und Aalen haben sich bei ihrer diesjährigen Begegnung zum einen den Swinglegenden rund um Basie und Nestico, und zum anderen den Beatles verschrieben.

Seit 2018 treffen sich die Big Bands des Saarlouiser Robert-Schumann-Gymnasiums und des Aalener Schubart-Gymnasiums zum kreativen Austausch und zum gemeinsamen Grooven. Mal im Saarland, mal im Schwarzwald, diesmal in Aalen. Gemeinsam mit Ihren Lehrern und einigen Schülern der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl erarbeiten sie das Openerset in einer zuvor stattfindenden 36-Stunden-Aktion, von der Schlafen, Pausen, Essen und Quatschen noch abgezogen werden müssen. Warum aber SALSA? Nun ja, die Autokennzeichen der beiden Städte SLS und AA ergeben diese Soße.

Im Anschluss an den Opener sind alle eingeladen, die musikalischen Spätzle dazu zu kredenzen.