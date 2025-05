Die Big Small Band ist die Jazzband der Jugendmusikschule in Schorndorf. Bunt gemischt, mal Big, mal Small, mal laut mal leise. Es wird in jeder Besetzung geprobt, gejammt, gelacht und gejammert. Eine richtige Rumpelband, so lebendig und schön wie Jazz. So machen sie auch Musik: mal Big, mal Small, aber immer mit voller Energie.

Im Anschluss an den Opener ist die Bühne frei für alle spielwütigen Musiker:innen und der Platz offen für musikalische Überraschungen aller Art.