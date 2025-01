Zwei Brüder an den Harmonien, zwei Rhythmustüftler an den Trommeln und ein Mal Eleganz am Tenor sind die Zutaten für ein explosives Musikfeuerwerk.

Im Anschluss an den Opener ist die Bühne frei für alle spielwütigen Musiker:innen und der Platz offen für musikalische Überraschungen aller Art.