Führung durch das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik

Einst arbeiteten in der Ott-Pauserschen Fabrik Goldschmiede, Graveure, Ziseleure und Poliererinnen. Sie produzierten Bijouterien, das heißt Schmuck und Silberwaren wie Tabaksdosen, Kerzenständer, Feuerzeuge und Essbesteck.

Heute wird in der Fabrik nicht mehr gearbeitet, und nur zu besonderen Anlässen werden die alten Geräte vorgeführt. Denn mittlerweile ist die Ott-Pausersche Fabrik ein Museum. Und zwar eines der besonderen Art: Wer es betritt, wirft einen Blick zurück an den Anfang der Industrialisierung Schwäbisch Gmünds vor 150 Jahren. Die meisten Maschinen und der größte Teil der Einrichtung standen hier bereits vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Ott-Pausersche Fabrik ist die Älteste erhaltene der Stadt Gmünd und hat wie durch ein Wunder dem Wandel der Zeiten standgehalten.

Kein anderer Ort zeigt den Alltag in einem Industriebetrieb des 19. Jahrhunderts so greifbar wie hier. Alle Maschinen sind bis heute im Original erhalten und intakt, ob Metalldrückbank, Fall- und Krafthämmer oder Walzwerke. Fast wartet man darauf, dass sich die Transmissionsriemen wieder in Bewegung setzen, um die großen Pressen und Maschinen anzutreiben. An den Wänden haftet noch der Staub der Schleifarbeiten, im Kontor liegen die alten Auftragsbücher und die Lohntabellen der Arbeiter. Noch immer lagern in den Regalen hunderte von Stahlgesenken, das sind Negativabdrucke der späteren Waren. Mit ihnen wurden aus Blech Stockgriffe, Puderdosen oder Tabletts geformt. Die Produktpalette früherer Zeiten. Stählerne Fossilien vergangener Moden und Geschmäcker.

Überall sind die Spuren vergangener Betriebsamkeit zu sehen. Alles sieht so aus, als sei die Fabrik vor langer Zeit plötzlich verlassen worden, um dann in einen Dornröschenschlaf zu fallen.