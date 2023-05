Ausstellungsführung: Stadt - Land - Akt. Der Maler Hans Bucher aus dem Donautal

Hans Bucher (1929–2002), der an den Kunstakademien in Stuttgart (1951–53) und München (1953–55) studierte, ist in der süddeutschen Kunst des 20. Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung. Erst spät wurde er einem größeren Publikum als der Maler des Donautals bekannt. Lange hielt er sich vom offiziellen Kunstbetrieb fern. Er mied die Öffentlichkeit und präsentierte seine Arbeiten nur ungern. Gleichsam im Verborgenen entstand so sein beeindruckendes Künstlerwerk, dem sich die Ausstellung mit Landschafts-, Großstadt- und Aktbildern widmet.

Den größten Raum in Buchers Œuvre nimmt die Landschaftsmalerei ein. Zur künstlerischen Gestaltung inspirierten ihn immer wieder die an reizvollen Motiven reiche Landschaft des oberen Donautals und des Hegaus. Daneben finden sich eindrucksvolle Großstadtansichten, die bei vielen Aufenthalten etwa in Hamburg, München oder Stuttgart entstanden und das Interesse des Künstlers für die Darstellungen des städtischen Verkehrs bei Dämmerung und Dunkelheit bekunden.

Einen dritten Akzent setzen zudem seine zahlreichen, homoerotisch interpretierbaren Männerakte. Allen Werkgattungen gemein sind äußerst farbenfrohe Kompositionen, die Buchers künstlerisches Schaffen auszeichnen. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Hans-Bucher-Stiftung, Fridingen an der Donau, die den umfangreichen bildnerischen Nachlass des Künstlers hütet.