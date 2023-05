Australien - Das Paradies am Ende der Welt?

An vielen Straßenlaternen hängt Werbung für kommerzielle Bildvorträge über Australien. Und nun noch einer mehr?

Eigentlich nicht, denn anstelle vieler Sonnenuntergänge zeigt dieser Vortrag Australien aus Sicht eines Geographen: Er beschreibt den Alltag in einer Kleinstadt im Outback zwischen grenzenloser Freiheit und Wassermangel, erläutert die fatale Abhängigkeit von China, führt in die Bergbauregionen in der Wüste, analysiert die australische Migrationspolitik, beschreibt Emus und Roadtrains und geht der Frage nach, warum Australiens Städte zu den lebenswertesten der Welt gehören.

Referent: Prof. Dr. Burkard Richter