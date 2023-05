Reinhard Nowak liest aus Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Lewis Carroll nimmt uns mit auf eine fantasievolle Reise in eine andere Welt. Es beginnt damit, dass wir einem Kaninchen hinterher laufen! Der Vorleser erinnert sich dabei an andere Fantasiereisen, etwa die von Jonathan Swift nach Liliput, Laputa, Brobdingnag und anderen kaum aussprechbaren fantastischen Orten. Und er denkt an andere moderne Tierfabeln, etwa an den Löwen in Sibylle Lewitscharoffs Roman „Blumenberg“ oder an Ludwig Wittgensteins Bemerkung „Der Löwe spricht … und wir können ihn nicht verstehen.“ Oder an die interessante Frage Thomas Nagels „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“

Lesen Sie mit.

Veranstaltungsort: D'Orado

Referent: Dr. Reinhard Nowak