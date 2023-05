Typisch Gmend - Stadtführung auf Schwäbisch

Bei diesem außergewöhnlichen Stadtrundgang begleiten Sie Frau Schwätzle bei ihrer schwäbischen Kehrwoche durch die Gmünder Innenstadt. Sie fegt durch den Staub der Zeit und trägt das Herz auf der Zunge. Dabei hat sie so manche unterhaltsame und informative Geschichten über „Gmend ond d´Gmendr“ parat. Auch was die schwäbischen Gemüter in der ältesten Stauferstadt heutzutage so erhitzt und was in früheren Zeiten in Gmünd für Furore sorgte, soll bei diesem Stadtrundgang den Besuchern nicht verborgen bleiben! Die Stadtführung mit der Gmünder Gästeführerin Angela Rosskopf alias Ernestine Schwätzle wendet sich an Gmünder Ureinwohner, Kenner, Besserwisser und Reigschmeckte. Schwäbisch-Kenntnisse sind von großem Vorteil!