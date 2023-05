Ausstellungseröffnung: Willi Siber. B.a.r.o.c.k.e.p.r.a.c.h.t

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wird Willi Siber im Festsaal des Prediger mit dem Kunstpreis der VR-Bank Ostalb eG ausgezeichnet.

Begrüßung Kurt Abele, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Ostalb eG

Grußwort Richard Arnold, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd

Einführung Dr. Sabine Heilig, Kunsthistorikerin und Mitglied der Kunstpreis-Jury

Musik Andreas Holdenried, Saxophon & Sigi Köster, Akkordeon

ZUR AUSSTELLUNG

Willi Siber, Tafelobjekt, 2023, PIR und Chromlack, 100 × 100 × 10 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn 2023 / Künstler

Es gehe ihm darum, „sinnliche Werke mit ästhetisierenden Oberflächen zu kreieren“, so Willi Siber. Für sein in über 40 Jahren gewachsenes, ebenso facettenreiches wie originäres Werk erhält der Bildhauer, Maler und Zeichner in diesem Jahr den Kunstpreis der VR-Bank Ostalb. Die seit 2005 verliehene und mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, die sich innerhalb der Kunstszene in Südwestdeutschland hervorheben.

Willi Siber, geboren 1949, gehört nicht nur zu den wichtigsten deutschen Bildhauern unserer Zeit, sondern hat sich längst auch auf internationaler Ebene einen Namen gemacht. Sein Werk zeugt von besonderer Kreativität und einer unermüdlichen Schaffenskraft.

Willi Siber, Wandobjekt, 2020, Bronze patiniert, 38 × 28 ×10 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn 2023 / Künstler

Die Auseinandersetzung mit den Grundlagen sinnlicher Wahrnehmung, optischer und haptischer Anschauung, mit dem Erleben von Form, Oberfläche, Materie und Raum bildet die Basis seiner gesamten künstlerischen Arbeit. Dazu gehört das Spiel mit dem Wesen der Materialien, mit Hart und Weich, Schwer und Leicht, Natürlich und Künstlich, Verschleiern und Enthüllen. In welchem Medium er sich auch ausdrückt, ob in Holz, Harz oder Stahl: Sibers Wand-, Boden- und Bildobjekte ziehen den Betrachter unweigerlich in ihren Bann. Sie strahlen im Glanz der Perfektion, wirken dabei jedoch auf selbstverständliche Weise leicht und verspielt, selbstbewusst und souverän.

VITA

Willi Siber. © Künstler

Biografie

1949

in Eberharzell (Biberach/Riß) geboren

1970-74

Universität Stuttgart, Studium der Kunstwissenschaften - Staatsexamen

1970-76

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Meisterschüler bei Prof. Herbert Baumann – Staatsexamen

1979

Ateliers in Eberhardzell-Dietenwengen

Mitglied im Deutschen Künstlerbund Mitglied im Baden-Württembergischen Künstlerbund freischaffend

Messen

seit 1990art Cologne, art Karlsruhe, art Miami, arco Madrid, art Los Angeles contemporary, Melbourne art fair, art Taipei, Kunst Zürich, SCOPE New York, Hongkong art fair, KIAF Art Seoul