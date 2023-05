Themenführung: Glanz der Glaubens - Der Münsterschatz

Der im Museum im Prediger beherbergte Kirchenschatz des Heilig-Kreuz-Münsters (kurz "Münsterschatz" genannt) gehört nach Umfang und Qualität zu den bedeutendsten seiner Art in Baden-Württemberg. Reich mit Emails und Steinen verzierte Monstranzen und Reliquiare in Silber und Gold, dazu kostbare Kelche, Leuchter und Ziborien von der Gotik bis ins 20. Jahrhundert machen ihn nicht nur kultur- und kunsthistorisch einzigartig. Darüber hinaus bezeugen die Stücke vor allem aber auch einen über Jahrhunderte in lebendiger Liturgie gelebten Glauben.

Karin Schnabl bespricht zentrale Objekte des Münsterschatzes.