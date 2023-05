GV: Die älteste Hauschronik der Grafen von Rechberg

Das mitten im Dreißigjährigen Krieg entstandene, heute noch im Familienbesitz der Grafen von Rechberg befindliche und bis in die jüngste Zeit der Forschung nur schwer zugängliche Büchlein wurde vom Gmünder Bürger Johann Frey verfasst, der zugleich rechbergischer Vogt in Waldstetten war. Er zeichnete die Geschichte und Heiratsverbindungen der rechbergischen Familie, die Taten ihrer herausragendsten Vertreter sowie die Geschichte ihrer Herrschaften im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auf. Im Vortrag werden daraus vor allem die Bezüge zur Reichsstadt Gmünd vorgestellt.

Eine Kooperation mit dem Geschichtsverein Schwäbisch Gmünd.

Referent: Florian Setzen