Verspielte historische Chancen

Warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht.

Chancen zum Aufbau einer stabilen Friedensordnung zwischen ehemals verfeindeten Blöcken bieten sich nicht oft. Ende der 1980er-Jahre eröffnete sich eine solche Chance zwischen dem Westen und Russland. In der ersten Hälfte der 1990er-Jahre sah es zunächst so aus, als ob beide Seiten diese nutzen wollten, sogar von einem „gemeinsamen europäischen Haus“ war die Rede. 2022 liegt dieses in Schutt und Asche: sowohl im wörtlichen Sinn, wie ein Blick auf die von Russland verursachten Verwüstungen in der Ukraine drastisch vor Augen führt, als auch im politischen Sinn, wo die Entfremdung zwischen dem Westen und Russland kaum größer sein könnte.

In unserem Vortrag legen wir dar, wie es dazu kommen konnte, dass die einzigartige historische Chance auf eine stabile Friedensordnung verspielt wurde und widmen wir uns der Frage: Wie finden wir zu einer Entspannungspolitik zurück, trotz allem, was Russland den Ukrainern angetan hat?

Gefördert von Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis

Referent: Dr. Stefan Luft