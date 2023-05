Rock im Reitstall IX

Ein hochkarätiges Line-Up haben die Veranstalter von Rock im Reitstall wieder nach Bettringen geholt. Am 24. Juni werden ab 18 Uhr sechs Bands oder Künstler auf der Open-Air-Bühne vor der Reithalle in Unterbettringen stehen.

Den Auftakt wird die ROCK IM REITSTALL HAUSBAND machen, ehe dann FABIO EMELE allein mit seiner Gitarre und einer einzigartigen Stimme das Publikum in seinen Bann ziehen wird. RON ROCKEN aus Schwäbisch Gmünd lässt mit rauem Indie-Sound die Herzen echter Rock-Fans höher schlagen und wird sich sicherlich auf die mittlerweile große Fangemeinde verlassen können. GRUP HUUB aus Kirchheim unter Teck macht einen Mix zwischen Ska, Reggae, Polka und Rock der am Tanzen nicht vorbeiführt. Mit Melodien, die sich ohne Kompromiss im Kopf festsetzen und Beats, die Stillstand unmöglich machen, werden Liveshows einzigartig und kleine Clubs zur Großraumdisko. Zum ersten Mal überhaupt in Bettringen wird HARD ATTACK den krönenden Abschluss bilden.

Die Hard-Rocker lassen die legendärsten Songs des Rocks aufleben. Covers und eigene Songs, harte Gitarren und treibende Beats.

Als Überraschungsgäste haben sich Schwaben-Rapper MC BRUDDAAL und sein kongenialer Partner D’R JOE angekündigt.

Veranstaltungsort:

Bettringen Reithalle