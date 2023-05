Bühne frei für ein besonderes Programm auf einer besonderen Bühne für ein besonderes Publikum und mit besonderen Künstlern, die sich eines auf die Fahne geschrieben haben: Schwäbische Unterhaltung pur und bis zum Exzess. Wenn nicht jetzt, wann dann? Einen Abend Auszeit, der die Lachmuskeln strapaziert, haben wir uns alle auch reichlich verdient, insofern herzlich willkommen zum bunten Stelldichein!

Für den bunten Abend sorgen in Schwäbisch Gmünd:

Frl. Wommy Wonder – Baden-Württembergs erfolgreichster Exportartikel auf dem Sektor „Kabarett & Travestie“ bietet Unterhaltung mit Haltung für Herz, Hirn und Zwerchfell und präsentiert "Kabarett im Fummel" mit einer Kunstfigur, die so authentisch ist, dass sie keine Kunstfigur mehr ist, in keine Schublade passt und daher gern mal aus dem Rahmen fällt – mit allen Ecken und Kanten (und körperlich auch mit Rundungen). Wommy hat einen besonderen Blick auf das Leben und nimmt dabei zur Freude des Publikums kein Blatt vor den Mund; als Mittlerin zwischen den Geschlechtern teilt sie Männern, Frauen und allen weiteren Varianten gleichermaßen aus, schaut dem Volk aufs Maul und legt den Finger in die Wunden der Zeit.

Alois & Elsbeth Gscheidle – das schwäbische Vorzeige-Ehepaar: er der sympathische Dauerbruddler und sie die gediegene Schwertgosch, einzeln schon komisch, aber im Duo dann unschlagbar. Seit Jahren sind sie die Quotengaranten bei der Fasnetssendung des SWR und sorgen für Beifallsstürme, weil sie das Leben aus schwäbischer Sicht und ungefiltert schildern, dass jeder im Publikum sich wiedererkennt. Da sie immer gerne improvisieren und interaktiv mit den Zuschauern arbeiten, gleicht kein Abend dem anderen; trotz aller Lästerei bleiben die beiden immer sympathisch – und schneller als die Elsbeth hat man noch niemanden ein Weizen weg-exen sehen. Den Beweis tritt sie allabendlich neu an – immer sehr zur Freude des Publikums.

Elfriede Schäufele – die Kultraumpflegerin der Herzen (ebenfalls bekannt von den SWR-Faschingssendungen) wischt in urschwäbischer Manier feucht durch, philosophiert aus ihrem Leben, äußert sich zu den drängendsten Problemen der Gegenwart und gibt gerne ihren Senf zu den Themen der Zeit – meist ungefragt, oft sehr spontan, aber immer mit Herz. Und es kostet ja auch nix extra.

Insofern: mehr Schwaben-Power an einem Abend ist schlecht vorstellbar … seien Sie dabei!