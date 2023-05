Gitarren- und Mandolinenorchester

Das Orchester wurde 1979 gegründet unter anderem von der leider schon verstorbenen Eleonore Pfrommer und dem ebenfalls nicht mehr unter uns weilenden Rudolf Lehmann, dessen Tochter heute noch mitspielt.

Es tritt regelmäßig in Schwäbisch Gmünd und Umgebung aus. Es gastierte aber auch schon in Ungarn und in der Schweiz und hatte einen lebhaften Austausch mit einem Zupforchester aus Como in Italien.

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Ulrich Eckhart und Veronika Protzer.

Es besteht nur noch aus etwa 10 aktiven Musikern und -innen. Deshalb sind neue Mitspieler und - innen immer willkommen. Die vertretenen Instrumente sind Mandoline, Mandola, Gitarre und Kontrabass.

Das Repertoire erstreckt sich von der Klassik über die Folklore bis in die Moderne.