Vorwärts in die Vergangenheit - Das Wiedererstarken des Patriarchats?

In den USA gewinnt die religiöse Rechte, die gegen Pluralität und Gleichberechtigung und für die Wiederherstellung eines weißen Patriarchats kämpft, an Einfluss. Auch in Deutschland ist zu beobachten, dass solche Argumentationen und Strategien von religiösen und politischen Gruppierungen aufgegriffen werden. Auf der Podiumsdiskussion diskutieren wir über antifeministische Politiken und über Strategien gegen das Wiedererstarken patriarchaler, rassistischer Verhältnisse.

Gefördert von Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis

Referenten: Dr. Margarete Menz; Annika Brockschmidt, Prof. Dr. Andreas Benk