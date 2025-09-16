Jazzstadt Stuttgart – Jamsession

Was gefällt, wird gespielt! Heute Abend lädt die Kiste wieder alle spielwütigen Musiker zur Jamsession in die Kiste ein. Rhythmusgruppe und Schummerlicht inklusive. Wer nur zuhören will, darf natürlich auch kommen.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung wird diese Jamsession durch die Eva Mayr-Stihl Stiftung unterstützt.

Die in Zusammenarbeit mit Studenten und Abgängern der Musikhochschule Stuttgart organisierte Rhythmusgruppe ist diesmal:

Lukas Wögler - Saxophon

Jan Dittmann - Bass

Lucas Klein - Drums