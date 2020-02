Jazzstadt Stuttgart Jugendclub: MoonMot

MoonMotist ein Sextett mit MusikerInnen aus der Schweiz und aus Grossbritannien. In der Frontline stehen die beiden Londoner Saxophonistinnen Cath Roberts und Dee Byrne neben dem Schweizer Posaunisten Simon Petermann, die RhythmSection besteht aus Tastenmann Oli Kuster aus Bern, Bassist Seth Bennett aus Schottlandund Drummer Johnny Hunter aus Manchester.Zu den musikalischen Stilmitteln vonMoonMotgehören unter anderem die drei GegensatzpaareKomposition/Improvisation, akustische und elektronische Klänge, und gerade undungerade Taktarten. Diesen Gegensätzen begegnen die Musikerinnen und Musikermit einer Offenheit, die sowohl die Tradition der Jazzmusik wie auch die aktuellenEntwicklungen in anderen Musikstilen stets im Blickhat.Am 14. Februar 2020 veröffentlicht die Band ihr Album "Going Down the Well" das siedanach auf einer Tour durch Grossbritannien und Festland-Europa dem Publikumpräsentiert.

Dee Byrnealto - Saxophone/Effects

Simon Petermann - Trombone/Effects

Cath Robertsbaritone - Saxophone

Oli Kuster - Fender Rhodes/Effects/Guitar

Seth Bennett - Bass

Johnny Hunter - Drums