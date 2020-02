Jazzstadt Stuttgart Jugendclub:

Aaaaaaaaahhhhhh die Südsee – seidige Sandstrände, coole Cocktails, braungebrannte Brathändl-Bodies mit wenig Textilbeilage..... Aufgewacht, Ausgeträumt!

Deutschland. Matschiger März, Betonatmosphäre - in Stuttgart macht sich der fleischgewordene Vitamin D-Mangel auf, ein Trio zu formieren, welches gegen alle depressiven Auswüchse des Alltags gefeit ist. Blass in der Optik – aber fruchtig im Sound! Die Sommerzeit ist in Sicht! Martin Meixner (Orgel), Christian Huber (Drums) und Simon Seeleuther (Pedal Steel/Guitar) haben tief in der Apotheke des guten Geschmacks gefischt um euch eine Depotladung Multi-Beat-Amin zu spritzen, Rezept- und Nebenwirkungsfrei! Inhaltsstoffe der Injektion: die schmalzende Verträumtheit der 50er, der hochtrabende Optimismus der 60er, hawaiianisches Klima, eine volle Dosis Humor und die unbeschwerte Freude am gemeinsamen Musizieren. Treat yourself well, be there to dwell!

Simon Seeleuther - Pedal Steel/Gitarre

Martin Meixner - Orgel

Christian Huber - Drums