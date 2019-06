Jazzstadt Stuttgart Jugendklub: Hot Damn Horns

Die "Hot Damn Horns" sind ein Bläsersatz der nicht nur durch sein bekömmliches Äuße-res, sondern vor allem durch messerscharfe Riffs, schwindelerregende Solis und waghalsige "Doits" jedem Keyboardbläsersatz das Fürchten lernt.

Christian Mück (trp), Christoph Beck (sax) und Florian Seeger (trb) zelebrieren am heutigen Abend den analogen Bläsersatz! Ungehörte Eigenkomposition treffen auf Klassiker des instrumentalen Funk und Soul. Unterstützt werden Sie dabei von einer mit allen Wassern gewaschenen Rhythmusgruppe. Das Motto des Abends: Come by and dig out your dancing shoes!

Christian Mück - Trompete

Christoph Beck - Saxophone

Florian Seeger - Posaune

Christoph Neuhaus - Gitarre

Lukas Großmann - Keys

Alex Uhl - Bass

Eckhard Stromer - Drums

http://www.hot-damn-horns.com