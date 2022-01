Jazztime – George Shearing & More

George Shearing ist als Pianist nicht so bekannt wie seine Zeitgenossen Oscar Peterson oder Bill Evans, aber er erfand einen ganz eigenen Stil, den man als „Shearing Sound" bezeichnet.

Dabei spielt er am Klavier Blockakkorde und oktaviert in den Außenstimmen die Melodie. Diese Satztechnik kennt man vom Saxophonsatz einer Bigband und so klingt sein Spiel auch sehr orchestral und deckt häufig das ganze Spektrum einer Bigband ab. Auch als Komponist war er sehr erfolgreich. So gehören seine Kompositionen wie „Lullaby of birdland" zu den beliebten Standards die man immer wieder gerne spielt und hört. Einige dieser Standards werden auch bei dieser JazzTime zu hören sein.

Nina Michelle – Gesang

Lorenzo Petrocca – Gitarre

Tilman Jäger – Piano

Andreas Kurz - Kontrabass

Bastian Jütte - Schlagzeug