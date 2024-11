JazzTime: „SUN" - Andi Haberl mit Band

Notwist-Drummer und Komponist Andi Haberl begibt sich unter seinem Alias SUN auf seinem Solodebüt auf Entdeckungstrip – und der dreht sich um das Haus seiner Kindheit. Fürs Album von ihm zuhause allein eingespielt, live mit genialer Unterstützung.

Unter dem Namen SUN stellt der Komponist und aus dem Modern Jazz kommende Schlagzeuger Andi Haberl seine in jahrelanger Arbeit entstandene Platte zwischen Krautrock, Steve Reich, Electronic Listening, ambientigen Poptronics und Filmmusik vor. Alles verändert sich laufend und fließt in-einander, Spannungsbögen werden geschaffen; Drums kommen und gehen, Synth-Flächen legen sich über die organischen Sounds, Samples reichern das Alltägliche gerade stark genug mit Zwischenweltlichem an, damit sich das Innere in die Darstellung von Räumlichem mischen kann. Feinfühlig, aufrichtig, hingebungsvoll. Nix Großes, aber wie viel darin passiert. Eintauchen ist angesagt, Treiben lassen. Und genießen, denn diese Live-Erfahrung ist einmalig. Ein Ereignis, das den Zuhörern nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper bleiben dürfte.

MariaSchneider–Metallophon, Glockenspiel

Markus Rom–Banjo

Isabelle Klemt–Synthi Bass, Sampler

Andi Haberl–Schlagzeug, Elektronik

Jazzbar ab 18:30 Uhr geöffnet.