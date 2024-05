JazzTime: Antonia Hausmann „Teleidoscope"

Die Leipziger Posaunistin präsentiert sich erstmals mit einem Programm eigener Kompositionen. In ihren Stücken ermutigt Antonia Hausmann, die Perspektive zu wechseln und die eigene Wahrnehmung immer wieder aufs Neue zu hinterfragen.

Inspiration für ihre musikalischen Geschichten sind Begegnungen, Momente und Eindrücke, die die Leipzigerin zwischen der Oberlausitz und Peking erfahren und gesammelt hat. In diesen Kompositionen gibt es keinen Platz für Eitelkeiten, stattdessen eine breite Palette an Ideen, die nie angestrengt oder ausgedacht wirken. Die Quelle dafür ist Hausmanns unverstellter Zugang zu einer emotionalen Erzählweise – Kammerjazz mit Pop-Appeal. Ohne Bass, dafür mit Posaune und Bassklarinette – eine in dieser Konsequenz seltene Paarung. Unter anderem stand und steht Antonio Hausmann mit Popgrößen wie Clueso, Joris oder Kat Frankie auf der Bühne.

Besetzung:

Antonia Hausmann, Posaune/Komposition

Damian Dalla Torre, Bassklarinette / Sax

Johannes Bigge, Klavier

Philipp Scholz, Drums

Die Jazzbar ist ab 18:30 Uhr geöffnet.