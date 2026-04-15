JazzTime - Armenian Jazz & more - Projekt HayFolk

Armenian Jazz & more

Armenische Volksmusik hat eine sehr eigene und ausdruckstarke Melodik. Sie verbindet Klänge die zwischen europäischer und orientalischer Musiktradition angesiedelt sind. Das Projekt HayFolk von der Sängerin Lusine Sargsyan verbindet die armenische Volksmusik mit den Klängen des Jazz und der zeitgenössischen Musik. HayFolk ist ein Name, der für sich spricht. „Hay“ bedeutet Armenisch und „Folk“ verkörpert den zeitlosen Geist traditioneller Musik. Dabei erklingt auch das Duduk, welches mit dem unvergleichlichen, leicht melancholischen Klang wie kein anderes Instrument für die musikalische Seele Armeniens steht.

Lusine Sargsyan ist eine armenische Jazzsängerin, die dafür bekannt ist, das armenische Musikerbe mit Mainstream-Jazz zu verbinden. Sie wurde 1994 in Russland geboren und wuchs in Armenien auf. Sie schloss ihr Studium am Komitas-Konservatorium in Eriwan mit Auszeichnung ab und studierte privat beim Pianisten Vahagn Hayrapetyan. Sie spielte mit der Armenian State Jazz Big Band und war langjähriges Mitglied der Armenian State Chamber Choit. 2021 ist sie nach Italien umgezogen, um an der Siena Jazz University zu studieren und mit Künstlern wie Michael Mayo und Eric Mingus sowie auf italienischen Jazzfestivals aufzutreten. Zudem unterrichtet sie sowohl in Armenien als auch in Italien.

Guglielmo Santimone ist ein italienischer Pianist, Komponist und Arrangeur. Er studierte klassisches Klavier und dann Jazz am Martucci-Konservatorium. Sein Studium an der Siena Jazz University schloss er mit Auszeichnung ab. Als Gewinner mehrerer internationaler Auszeichnungen, u.a. des „Dennis Irwin“-Stipendiums, spielte er beim prestigeträchtigen Cheltenham Jazz Festival.

Vittorio Gravagna, Gitarrist und Duduk-Spieler, vereint mediterrane Einflüsse, Klangforschung und einen starken Fokus auf Atmosphäre. Er ist sowohl in der Studioarbeit als auch bei Live-Auftritten aktiv und kreiert eindrucksvolle Arrangements, die Sensibilität, Klang und das Zusammenspiel zwischen den Instrumenten hervorheben.

Lusine Sargsyan – Gesang

Vittorio Gravagna – Duduk

GitarreGuglielmo Santimone – Piano