JazzTime Böblingen 2025

Die Stimme als Instrument

2025 wurde die Stimme von den Landesmusikräten zum „Instrument des Jahres“ gekürt. Sängerin Franziska Ameli Schuster nutzt dieses Instrument in all seinen Facetten – virtuos zwischen Weltmusik, Jazz und Pop. Gemeinsam mit ihrem Bruder Sebastian Schuster (Bass) und Gitarrist Christoph Neuhaus – beide ebenfalls Landesjazzpreisträger – entsteht ein Ensemble aus kongenialen Partnern. Martin Grünenwald sorgt am Schlagzeug für das rhythmische Fundament, Tilman Jäger am Flügel für klangliche Weite. Zusammen versprechen sie einen Konzertabend voller musikalischer Höhenflüge.

Franziska Ameli Schuster ist Sängerin, Komponistin und Geschichtenerzählerin – eine Bühnenpersönlichkeit, die mit ihrer Musik Welten verbindet. Ihre warme, facettenreiche Stimme bewegt sich mühelos zwischen Jazz, Pop, Electronica und Klassik, stets mit persönlicher Note. Ausgebildet an den Musikhochschulen in Freiburg, Stuttgart, Amsterdam und Barcelona, entwickelte die Wahl-Berlinerin einen Klang von stilistischer Vielfalt und technischer Brillanz. Als Landesjazzpreisträgerin und popNRW-Preis-Nominierte zählt sie zu den spannendsten Stimmen der aktuellen Jazz- und Poplandschaft.

Gitarrist Christoph Neuhaus, Absolvent der Musikhochschulen Mannheim, Amsterdam und Basel, vereint Gefühl, Gehör und Technik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove, Blues und Folk. Er spielt live und im Studio für zahlreiche Bands und Projekte, leitet eigene Formationen, komponiert und unterrichtet an der HMDK Stuttgart. 2021 erhielt er den Landesjazzpreis BW und war Stipendiat der Kunststiftung BW. Neben der Musik gestaltet er Linoldrucke und Cover-Artworks, u.a. für die SWR Big Band.

Sebastian Schuster, ehemaliges Mitglied des Bundesjugendorchesters, studierte klassischen und Jazzkontrabass an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Mini Schulz. Er spielte in China, den USA und Südafrika, wo er an der Universität Kapstadt unterrichtete. Als DAAD-Stipendiat studierte er 2013 Jazzbass an der University of Cape Town bei Hein van de Geyn. Mit seiner Band Seba Kaapstad veröffentlichte er drei erfolgreiche Alben und tourte international. 2017 erhielt er den Landesjazzpreis BW.

Nach einem Studienaufenthalt in Luzern schloss Martin Grünenwald sein Jazz- und Popularmusikstudium an der Musikhochschule Stuttgart ab. Seitdem ist er als freischaffender Schlagzeuger in zahlreichen Bands, Theater- und Musicalproduktionen aktiv.