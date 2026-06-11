JazzTime Böblingen 2026 – 25 Jahre JazzTime

Zum Jubiläumskonzert erklingen Highlights aus 25 Jahren JazzTime. Die Band setzt sich neben dem kongenialen Sänger Maximilian Höcherl aus ehemaligen Mitgliedern der AEG-Bigband zusammen. Durch die variable Besetzung mit drei Bläsern, Rhythmusgruppe und Gesang reicht die stilistische Bandbreite vom „klassischen“ Jazzsextett bis zu Soul und Funk mit knackigen Bläsereinwürfen. Die Qualität und Flexibilität der Musiker ist Garant dafür, dass die Musik von George Gershwin und Cole Porter auf der einen oder Stevie Wonder, Sting und Michael Jackson auf der anderen Seite, authentisch klingt.