JazzTime Böblingen - Gee Hye Lee Trio feat. Bänsch & Kuhn

Das international besetzte Jazz-Trio, bestehend aus der u.a. mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg preisgekrönten Pianistin Gee Hye Lee, der virtuosen Schlagzeugerin und Professorin an den Musikhochschulen Wien und Zürich, Mareike Wiening, sowie dem renommierten Kontrabassisten Joel Locher, hat in den vergangenen Jahren das Publikum auf zahlreichen nationalen und internationalen Bühnen begeistert. Mareike Wiening wurde kürzlich in der Dokumentation „Jazz Fieber – The Story of German Jazz“ als „einer der neuen Sterne am deutschen Jazz-Firmament" gefeiert, während Joel Locher als „Paganini am Kontrabass“ anerkannt ist.

Um neue musikalische Wege zu beschreiten und die Klangfarbe ihres Trios zu erweitern, hat Bandleaderin Gee Hye Lee zwei herausragende Künstler für ihr neues Projekt gewonnen: Jakob Bänsch und Alexander 'Sandi' Kuhn. Alexander Sandi Kuhn, langjähriger Weggefährte und Mitstreiter in ihrem Duo-Projekt „SANGEE“, bringt seine einzigartige lyrisch-beseelte Saxophonstimme ein. Der 21-jährige Jakob Bänsch, Preisträger des Deutschen Jazzpreises 2024 an der Trompete, vervollständigt das Ensemble mit seinem beeindruckenden Spiel.

Nach umjubelten Auftritten beim „Jarasum International Jazz Festival“ (2022) in Südkorea, im Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg, beim „Enjoy Jazz Festival“ (2023) und beim „Landesjazzfestival Tübingen“ (2024) verspricht dieses Ensemble ein einzigartiges Hörerlebnis. Erleben Sie die kreative Energie und beeindruckende Virtuosität des Gee Hye Lee Trios, ergänzt durch die außergewöhnlichen Talente von Jakob Bänsch und Alexander Sandi Kuhn – eine musikalische Reise, die Herzen bewegt und Jazzliebhaber weltweit fasziniert.

Gee Hye Lee – Flügel

Joel Locher – Kontrabass

Mareike Wiening – Schlagzeug

Feat. Jakob Bänsch – Trompete

Alexander „Sandi" Kuhn – Saxofon