JazzTime Böblingen

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In Kooperation mit „Die AnStifter“.

Gefördert durch IBM und HUOBER Brezel

Die „Songs Of Good Hope“ sind eine musikalische Reise durch Südafrika zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela. Im März 2008 startete die IBM im Internet das MusicJam Projekt „SAWUBONA/Songs Of Good Hope“ und forderte Musiker weltweit auf 17 Songtexte über Südafrika zu vertonen. Die Songtexte schrieb Hans-Dieter Huober, der für das weltweite IBM Magazin „THINK“ 1994 in Südafrika war, um nach dem Ende der Apartheid einen Artikel über die IBM am Kap zu schreiben. Werner Acker, Dozent für Jazz-Gitarre an der Musikhochschule Stuttgart übernahm die Auswahl der besten Songs aus dem MusicJam Projekt und arrangierte sie neu mit musikalischen Gästen aus aller Welt. Die CD „Songs Of Good Hope“ mit der SAWUBONA Band erschien 2010. Bei dieser JazzTime wird der Theaterhaus-Mitbegründer und AnStifter Peter Grohmann die „Songs Of Good Hope“-Texte auf Deutsch interpretieren.