JazzTime Böblingen

Das Quartett JAZZ FRANCO-ALLEMAND bringt klangvoll zusammen, was durch eine lange musikalische Freundschaft verbunden ist. Die kreative Energie der Pariser Jazzszene trifft auf die stilistische Offenheit Süddeutschlands, kraftvoll swingend und groovender Jazz voller Improvisationsfreude. Im Zentrum steht der französische Flötist und Saxofonist Hervé Meschinet de Richemond, dessen Klangfarbenreichtum von klassischem Lyrismus bis zu expressivem Modern Jazz reicht. Gemeinsam mit dem renommierten Pianisten William Lecomte, u.a. bekannt durch seine Arbeit mit Jean-Luc Ponty, bildet er das französische Rückgrat der Formation. Auf deutscher Seite sorgen Jens Loh am Kontrabass und Hans Fickelscher am Schlagzeug für einen geerdeten, dynamischen Puls. Beide sind feste Größen der deutschen Jazzszene und bringen eine rhythmische Raffinesse ein, die das transnationale Klangbild des Quartetts prägt.

Das Repertoire besteht aus Eigenkompositionen und zeitgenössischen Jazzstücken, die mit atmosphärischer Tiefe, melodischem Reichtum und spielerischer Virtuosität begeistern. Ein Dialog zwischen zwei Jazzkulturen, bei dem das Verbindende im Mittelpunkt steht. Ein musikalischer Brückenschlag zwischen Paris und Stuttgart, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Intuition und Struktur.

Der französische Jazzmusiker Hervé Meschinet de Richemond ist ein herausragender Solist an Flöte und Saxofon. Er gilt als einer der virtuosesten Flötisten Europas und ist für seine technische Brillanz wie auch für seinen feinsinnigen Ausdruck bekannt. In seiner beeindruckenden Karriere arbeitete er mit internationalen Musikgrößen wie Charles Aznavour, Michel Legrand und Wynton Marsalis.

William Lecomte ist ein Weltklasse-Pianist, Komponist und Arrangeur aus Paris. Bereits mit 17 Jahren begann er sein Studium in Jazz- und klassischem Klavier, inspiriert und geprägt von der Schule des legendären Bill Evans. Seit über 30 Jahren steht er auf internationalen Bühnen und tourte unter anderem mit Jean-Luc Ponty (USA), Vaya Con Dios (Belgien) und Nigel Kennedy.

Hans Fickelscher zählt zu den vielseitigsten Jazz-Schlagzeugern Süddeutschlands. Sein Studium bei John Riley in New York City legte die Grundlage für eine international vernetzte Laufbahn. Er spielte u.a. mit Maria João (Portugal), Jasper van’t Hof (NL), Greetje Bijma (NL) und Natassa Mare (Griechenland), stets stilübergreifend, präzise und kreativ. Jens Loh studierte Kontrabass am Königlichen Konservatorium in Den Haag und ist seither ein gefragter Musiker der europäischen Jazzszene. Tourneen führten ihn durch Europa, Asien und Kanada, darunter Auftritte auf renommierten Festivals wie dem North Sea Jazz Festival. Er wirkte an zahlreichen Radio-, CD- und Filmproduktionen mit und spielte u.a. mit Richie Beirach (USA), Nils Petter Molvær (Norwegen), Ingrid Jensen (Kanada) und Ack van Rooyen (NL).

Hervé Meschinet de Richemond – Flöte, Saxofon

William Lecomte – Piano

Jens Loh – KontrabassH

ans Fickelscher – Drums