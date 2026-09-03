JazzTime: Björn Meyer

Björn Meyer lotet die Möglichkeiten der sechssaitigen E-Bassgitarre als Solist aus. Er arbeitet mit Klang, Rhythmus, Melodien und elektronischen Effekten.

Seine Musik bewegt sich zwischen Jazz, Improvisation, skandinavischen Einflüssen und atmosphärischen Klanglandschaften. Dabei wird der Raum selbst Teil des musikalischen Erlebnisses.

Mit „Convergence“ ist im Januar 2026 sein zweites Soloalbum beim renommierten Label ECM erschienen. Meyer entwickelt darauf seinen Ansatz von „Provenance“ (Album 2017) weiter und zeigt, wie vielseitig und melodisch ein einzelner E-Bass klingen kann.