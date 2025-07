JazzTime - Branko Arnsek Septett

Das Branko Arnsek Septett spielt modernen, frischen (Latin)-Jazz in seinem eigenen unverwechselbaren Stil. Die Musik kommt aus der Feder des aus Slowenien stammenden Jazz-Bassisten Branko Arnsek, dessen halbes Leben als musikalischer Globetrotter seine Musik stark beeinflusst hat. Er vereint mit dieser Band seine Erfahrungen und seine Leidenschaft.

Diese reichen vom Balkan bis nach Kuba. Balkan auf Grund seiner Herkunft und Kuba wegen seiner „Wahlheimat“. In seinen Kompositionen trifft dieser Einfluss auf modernen Jazz und

wird durch großartige Musiker dargeboten. Den dafür passenden Rahmen und das südländische Flair bietet diese JazzTime beim Sommer am See in Böblingen.

Um die Authentizität des kubanischen Einflusses zu unterstreichen bereichert mit Percussion Marcos González Jimánez und am Schlagzeug Michael Mischl die Rhythmusgruppe sowie Mayelis Guyat mit ihrem Gesang die Band. Das Septett hat durch Andreas Francke und Janos Löber hervorragende Bläser am Start. Mit Frank Eberle am Piano ist ein langjähriger Weggefährte Brankos dabei.

Branko Arnsek - Kontrabass, E-Bass, Komposition

Mayelis Guyat - Gesang

Frank Eberle - Piano, E-Piano

Marcos González Jimánez – Percussion

Michael Mischl – Schlagzeug

Janos Löber – Trompete

Andy Francke – Altsaxophon

Veranstaltungsort: Alte TÜV-Halle Böblingen, in Kooperation mit Sommer am See