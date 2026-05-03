JazzTime: Cécile Verny Quartett "Of Moons and Dreams"

Seit mehr als 30 Jahren gehört das Cécile Verny Quartet zu den verlässlichen Größen der deutschen Jazzszene.
Nach der vergangenen „of moons and dreams“-Tour spielt die Band neben manchem Klassiker auch neue, noch nicht veröffentlichte Songs, die das bereits reiche Klangfarbenspektrum noch erweitern, die emotionale Tiefe noch steigern und das live-Konzert-Erlebnis noch unvergesslicher machen.
- Cécile Verny: vocal
- Bernd Heitzler: basses
- Andreas Erchinger: piano & keyboard
- Lars Binder: drums & percussion
BEGINN 19.30Uhr, die Jazzbar ist ab 18:30 Uhr geöffnet
An der Abendkasse ist nur Barzahlung möglich.