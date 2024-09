JazzTime: Carmen Souza

Die portugisische Komponistin, Sängerin und Instrumentalistin, Carmen Souza, lässt einen einzigartigen Musikstil entstehen, der kapverdische Rhythmen mit zeitgenössischen Jazzeinflüssen vermischt.

In den letzten Jahren ist sie zweilfelsfrei zu einer der wichtigsten Weltmusikkünstlerinnen und gefragtesten Jazzsängerinnen geworden.

Ihr Musikspektrum ist ebenso weit gefächert wie die Zusammensetzung der Sprachen, die in ihren Liedtexten von ihr verwendet werden, überwiegend in ihrer Muttersprache kreolisch. In ihrem neuen Album besingt sie Geschichten der britischen Besatzung auf den Kapverden in ihrem ganz eigenen Stil.

Diese einzigartigen Klänge werden von ihrer Band, bestehend aus renommierten Multiinstrumentalisten wie unter anderem dem portugisischen Komponist und Bassist Theo Pascal verstärkt, welcher schon seit vielen Jahren gemeinsam mit Carmen Souza auftritt.

Jazz und Kap Verde waren sich noch nie so nah!

Karten gibt es im VVK bei der Tourist Information oder an der Abendkasse.

Die Jazzbar ist ab 18:30 Uhr geöffnet.