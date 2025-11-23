JazzTime: Elisa Flöß Trio "Knit"

Das junge Jazz-Trio aus Stuttgart mit dem Namen „Knit“ in folgender Besetzung: Elisa Flöß/Klavier, Tim Strohmeier/Schlagzeug und Joel Büttner/Baß. Selbstgestricktes hatte zeitweise den Ruf, altbacken und uncool zu sein.

Dem ist schon lange nicht mehr so, nicht in der Mode und schon gar nicht in der Musik.

Bei „knit“ werden keine allzu bekannten Strickmuster bedient, sondern jedes Stück ist ein Unikat, eine eigene Idee, die sich die Band auf jeweils ganz eigene Art aneignet. Mit Tim Strohmeier und Joel Büttner hat sich die aus Tüngental stammende Elisa Flöß zwei versierte Musiker zur Seite gestellt. Für die ihre unkonventionellen Kompositionen neue Impulse darstellen, die sie gerne aufgreifen und auf ihre Art ausgestalten. Faszinierend daran ist, dass „knit“ bei aller Individualität zu einem gemeinsamen, homogenen Bandsound findet.