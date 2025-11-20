JazzTime: Gee Hye Lee Trio feat. Jakob Bänsch + Alexander Sandi Kuhn „Encounters“

Das international besetzte Jazz-Trio (KR/D/CH) bestehend aus der preisgekrönten Pianistin Gee Hye Lee (u.a. Jazzpreis Baden-Württemberg), der virtuosen Schlagzeugerin und Professorin an den Musikhochschulen Wien und Zürich Mareike Wiening sowie dem renommierten Kontrabassisten Joel Locher, hat in den vergangenen Jahren das Publikum auf zahlreichen nationalen und internationalen Bühnen begeistert. Mareike Wiening wurde kürzlich in der Dokumentation "Jazz Fieber – The Story Of German Jazz" als "einer der neuen Sterne am deutschen Jazz-Firmament" gefeiert, während Joel Locher als "Paganini am Kontrabass" anerkannt ist.

Um neue musikalische Wege zu beschreiten und die Klangfarbe ihres Trios zu erweitern, hat Bandleaderin Gee Hye Lee die zwei herausragenden Künstler Jakob Bänsch und Alexander 'Sandi' Kuhn für ihr neues Projekt gewonnen. Alexander Sandi Kuhn, langjähriger Weggefährte und Mitstreiter in ihrem Duo-Projekt „SANGEE“, bringt seine einzigartige lyrisch-beseelte Saxophonstimme ein. Der 20-jährige Jakob Bänsch, Preisträger des Deutschen Jazzpreises 2024 an der Trompete, vervollständigt das Ensemble mit seinem beeindruckenden Spiel.

Das Programm „Encounters“ ist eine Hommage an die Vielfalt und Tiefe menschlicher Begegnungen. Gee Hye Lee verarbeitet persönliche Erfahrungen aus Konzertreisen, Freundschaften und Erinnerungen in ihren Kompositionen. Stücke wie „A Letter to Her“, „Korea, Here We Come“ und „For Today“ erzählen von Dankbarkeit, Verbundenheit und Neuanfängen. Mit einem einzigartigen Zusammenspiel voller Emotion und Energie erschaffen die Musiker ein besonderes Klangerlebnis, das berührt und begeistert.

Nach umjubelten Auftritten beim "Jarasum International Jazz Festival" in Südkorea, im Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg und beim "Enjoy Jazz Festival 2023", verspricht dieses Ensemble ein einzigartiges Hörerlebnis. Erleben Sie die kreative Energie und beeindruckende Virtuosität des Gee Hye Lee Trios, ergänzt durch die außergewöhnlichen Talente von Jakob Bänsch und Alexander Sandi Kuhn – eine musikalische Reise, die Herzen bewegt und Jazzliebhaber weltweit fasziniert.

Besetzung:

Gee Hye Lee - Klavier

Joel Locher - Kontrabass

Mareike Wiening -Schlagzeug

Feat.

Jakob Bänsch - Trompete

Alexander Sandi Kuhn - Saxofon