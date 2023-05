JazzTime: Hazmat Modine

Schon lange arbeitete Bandleader Wade Schuman mit Gitarrist Erik Della Penna an neuen Songs, die dann auf der Sommertour 2023 auf der neuen CD “Bonfire” zu hören sind.

Die gewährte Mischung aus Blues, World und Jazzelementen machen die Band auch nach 16 Jahren intensiven touren immer noch und wieder zu einem einzigartigen Liveerlebnis. Sie nennen ihr neues Album und die Lieder dort: “als Lieder eines ruhelosen Amerikas, der Unzufriedenheit, der Besinnung, und der Hoffnung”. Neue Songs wie „Garden of Grievance“ und „Too Fat to Fly“ sind scharfe Sozialkritiken, die sich in musikalischen Stilen von 70er-Jahre-Folk-Blues bis Rocksteady bewegen. Andere Songs wie „Paulina“ und „Late at Night“ sind bewegende Country-Geschichten, die sich mit den Komplikationen intimer Beziehungen auseinandersetzen.

Die Band ist nach wie vor eine üppige Mischung aus Gesang, Gitarren, Mundharmonika, Schlagzeug, Percussion, Tuba, Saxophon, Trompete und Posaune. Der jüngste Neuzugang, der auf „Bonfire“ mitspielt und auch live mit der Band auftritt, ist die junge Geigenvirtuosin Daisy Castro, ein heller Stern mit erstaunlicher Musikalität.