JazzTime: Huun Huur Tu - "Tuva is back again Tour"

Huun Huur tu ist eine Musikgruppe aus der russischen autonomen Republik Tuwa.

Sie wurde hauptsächlich durch ihre Weiterentwicklung und Modernisierung des tuwinischen Kehlkopfgesangs bekannt, den sie mit traditionellen tuwinischen Instrumenten wie Igil oder Doshpuluur, aber auch anderen wie Gitarre oder Synthesizer kombiniert und so international bekannt machte.

Huun-Huur-Tu sind zwar nur zu viert, aber mit Unter- und Ober-Tönen erzeugen sie einen ganzen Kosmos voller mythischer Töne. Traditionelle Gesangstechniken ihrer zentralasiatischen Heimat machen es möglich. Huun-Huur-Tu ist tuwinisch und bedeutet soviel wie Sonnen-Propeller. Das Quartett stammt aus Tuwa, einer abgeschiedenen Republik zwischen Süd-Sibirien und der chinesischen Mongolei.

Kaigal-ool Khovalyg - Gesang, Igil, Doshpuluur, Chanzy, Maultrommel

Anatoli Kuular - Gesang, Byzaanchi, Khomuz

Sayan Bapa - Gesang, Doshpuluur, Marinhuur, Gitarre

Alexei Saryglar - Gesang, Perkussion