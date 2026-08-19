JazzTime - Jo Ambros Revolution Trio mit Klaus Hemmerle

Jo Ambros Revolution Trio mit Klaus Hemmerle

Das Jo Ambros Revolution Trio präsentiert zusammen mit dem Schauspieler Klaus Hemmerle Lieder und Texte über Empörung und Wut – und über die Hoffnung auf Veränderung. Mit dem Konzert in der Böblinger Zehntscheuer kehren die Musiker an einen für sie wichtigen Ort zurück. Die Ausstellung „Das letzte Mahl“ von Gérard Krimmel war die Inspiration für die Gründung des Trios und für und in der Ausstellung „5vor!“ entstanden ihre ersten Musik-Videos.

Klaus Hemmerle, Jahrgang 1960, Schauspieler und Regisseur, lebt in Zürich. Ausgebildet an der Schauspiel-Akademie Zürich, erstes Engagement als Schauspieler am Schauspielhaus in Zürich. Seine Schauspieljahre führten ihn weiter an das Theater der Stadt Heidelberg, die Hersfelder Festspiele und an das Württembergische Staatstheater in Stuttgart. Zudem arbeitet er als Sprecher für den SWR in Feature und Hörspiel sowie seit 1999 Lehrtätigkeit an der HMDK Stuttgart. Seine besondere Leidenschaft gehört Sprache und Musik, er realisiert auf diesem Gebiet regelmäßig Lesungen mit Musikern aller Genres.

Gitarrist Jo Ambros, Jahrgang 1973 und aufgewachsen in Böblingen, ist zu hören auf Jazz-Alben (Black Project, frimfram collective, Jazz Ensemble Baden-Württemberg) sowie auf Songwriter- und Pop-Produktionen (Max & Laura Braun, Laura López Castro, Ron Spielman). Er arbeitete fast 20 Jahre mit der Sängerin Helen Schneider zusammen, begleitet die Entertainer Pigor & Eichhorn, war auf Tour mit den Hiphoppern von Freundeskreis und spielte Auftritte mit den Pointer Sisters, Les McCann und Katie Melua. Und er war mit Cat Stevens im Studio.

Dieter Fischer, geboren 1963, begann im Alter von 10 Jahren Gitarre zu spielen. Von 1991 bis 1996 studierte er an der Musikhochschule Stuttgart im Hauptfach Gitarre mit Diplomabschluss. Von 1996 bis 1998 spielte er im Musical-Orchester „Miss Saigon“ in Stuttgart. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Städtischen Musikschule in Ostfildern erhielt er zahlreiche Engagements als Gitarrist in den Bereichen Jazz- und Popularmusik, sowie Unterhaltungsmusik und Theatermusik am Staatstheater Stuttgart und LLT Tübingen, sowie in der Showband von Georg Preusse, auch bekannt unter dem Namen „Mary“ (Mary & Gordy).

Schlagzeuger Johann Polzer, geboren 1987, arbeitet als freiberuflicher Musiker seit 2011 an bekannten Theatern wie dem Staatstheater Stuttgart sowie dem Theater RAMPE in Stuttgart. Es folgten zahlreiche Albumproduktionen im In- und Ausland, u.a. Idris Ackamoor „An Angel Fell“, BRTHR „Different Kind of Light“, Paul Armfield „Domestic“ und BRTHR „Hightimes for Loners“. Seine künstlerische Tätigkeit erstreckt sich über nationale wie auch internationale Auftritte u.a. in Israel und Japan, Großbritannien, Irland und den USA.

Klaus Hemmerle – Textauswahl und Lesung

Jo Ambros – Gitarre

Dieter Fischer – Bass

Johann Polzer – Schlagzeug